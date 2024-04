Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Wohnungsbrand in der Wachtstraße - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

In der Wachtstraße in Mannheim-Waldhof brach gegen 23:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Feuerwehr und Polizei sind derzeit mit ihren Einsatzkräften vor Ort. Bislang gibt es keine Erkenntnisse über Verletzte und die Brandursache.

