Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fund einer Panzergranate - Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei Sprengung - PM Nr.1

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr wurde das Polizeirevier Ladenburg über den Fund einer Panzergranate in einem Feldgebiet Nahe der K4236 und der L631 bei Heddesheim in Kenntnis gesetzt. Nach Inaugenscheinnahme durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg ist eine Sprengung der Granate von Nöten. Diese soll nach derzeitiger Planung in den frühen Abendstunden des heutigen Tages stattfinden. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Bei einem festgelegten Sicherheitsradius von 150 Meter rund um die Fundstelle sind keine Gebäude betroffen, weshalb durch die Sprengung auch keine Evakuierungsmaßnahmen nötig sind. Rund um die Auffindestelle kann es im Bereich der angrenzenden Felder ggfs. kurzfristig zu Verkerssperrungen kommen. Neben der Gemeinde Heddesheim befinden sich Helfer der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einsatzkräfte des THW und der Polizei vor Ort. Es wird weiter berichtet.

