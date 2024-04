Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kinderwagen gerät in Brand - Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in den I-Quadraten in Mannheim. Durch die Berufsfeuerwehr konnte im Treppenhaus des betroffenen Anwesens ein Brand festgestellt und unmittelbar gelöscht werden. Aus bislang unbekannter Ursache war ersten Ermittlungen zufolge ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand geraten. Glücklicherweise wurden bei den Zwischenfall keine Personen verletzt, sodass die zwei Rettungswagen sowie der vorsorglich verständigte Notarztwagen die Örtlichkeit zeitnah wieder verlassen konnten. Die Feuerwehr Mannheim war mit zwei Löschzügen vor Ort. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

