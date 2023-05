Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Gillenfeld (ots)

Am 27.05.2023 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr war ein 19-jähriger Geschädigter mit Arbeiten am Bootsverleih am Pulvermaar in Gillenfeld beschäftigt.

In dieser Zeit hatte er seinen privaten Rucksack dort abgestellt.

Ein bisher unbekannter Täter entwendete diesen in einem unbeobachteten Moment.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell