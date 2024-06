Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Drogenfahrt

Bingen (ots)

Am 12.06.2024 gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Hitchinstraße in Bingen am Rhein einen 49-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Der Fahrer wies eindeutige Anzeichen füreinen zeitnahen Drogenkonsum auf. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und deckte den Konsum von Amfetamin und XTC auf. Weiterhin konnte bei dem Fahrer eine geringe Menge einer entsprechenden Substanz aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

