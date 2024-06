Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Münster-Sarmsheim (ots)

In Münster-Sarmsheim ereignete sich am Sonntag, den 09.06.2024, gegen 19:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. In der Rheinstraße im Bereich der Hausnummer 126 kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehrs. Die Fahrzeuge berührten sich in der dortigen Engstelle mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um ein rotes Fahrzeug handeln.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrer nimmt die Polizei Bingen entgegen.

