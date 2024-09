Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag in Hage einen Pedelec-Fahrer gestreift und ist geflüchtet. Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der Hauptstraße, kurz vor einer dortigen Tankstelle. Der Autofahrer mit Norder Städtekennung touchierte den 60-jährigen Pedelec-Fahrer, der dadurch fast stürzte. Das Fahrrad wurde hierbei beschädigt. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 20 Uhr und 22 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters einen roter Mazda. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Wiesenstraße in Aurich-Sandhorst ereignet. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug zwischen 0 Uhr und 14 Uhr gegen einen geparkten xx VW Golf. Um eine Schadensregulierung kümmerte sich der Unbekannte nicht und fuhr unerlaubt davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Vor einem Baumarkt im Dreekamp in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde zwischen 13.45 Uhr und 14.40 Uhr ein silberner VW Golf Plus an der Beifahrerseite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Mit einem unversicherten E-Scooter war am Montag auf Norderney ein 22-jähriger Inselbewohner unterwegs. Die Polizei hielt den 22-Jährigen in der Büllowallee an. Der Mann durfte dort aufgrund der saisonalen Verkehrssperre nicht fahren. Zudem war der genutzte E-Scooter nicht versichert. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Wegen der Missachtung der saisonalen Verkehrssperre wurden zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

