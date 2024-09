Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Kraftstoff von Baustelle gestohlen

Wittmund - Schild abgerissen

Wittmund - Unfallflucht

Esens - Radfahrerin touchiert Fußgänger

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Kraftstoff von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle in Reepsholt haben Unbekannte hunderte Liter Kraftstoff gestohlen. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Montag 6.30 Uhr, betraten die Täter eine Baustelle im Wienbuscher Weg, Nähe Vossenbarger Weg, und zapften von mehreren Baggerfahrzeugen die Tankinhalte ab. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Schild abgerissen

Am Jugendzentrum in Wittmund kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte rissen am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr ein Schild von der Gebäudewand und beschädigten es. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Vor einem Supermarkt an der Esenser Straße in Wittmund hat sich am Freitag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen 8.55 Uhr und 9.15 Uhr beim Rangieren gegen einen grauen VW Tiguan. Der Verursacher kam seinen Pflichte als Unfallbeteiligter nicht nach und flüchtete von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Radfahrerin touchiert Fußgänger

Am Sonntag hat sich am Hafen in Esens ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Fahrrad trotz Verbots den dortigen Gehweg und touchierte im Vorbeifahren einen 69-jährigen Mann. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell