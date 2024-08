POL Schwaben Nord: Pedelec entwendet

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (21.08.2024) kam es zu einem Betrug einer 85-jährigen Frau in der Stadtjägerstraße durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und brachte die 85-Jährige dazu ihr Geld von der Bank abzuheben und es dem Betrüger zu übergeben. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor ...

