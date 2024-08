POL Schwaben Nord: Falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am heutigen Mittwoch (21.08.2024) kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhoferstraße. Der Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

