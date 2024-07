Polizei Münster

POL-MS: Drei unbekannte Jungen bedrohen Neun- und Zehnjährigen in Kinderhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Drei Jungen im Alter von circa zwölf bis 13 Jahren haben am Sonntag (14.07., 13:30 Uhr) einen Neunjährigen sowie seinen zehnjährigen Begleiter am Rosa-Posekardt-Weg bedroht und den Neunjährigen ins Gesicht geschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die drei Unbekannten die beiden Kinder zuvor vor einem Kiosk am Idenbrockplatz gefragt, ob sie Bargeld bei sich hätten. Die beiden Kinder verneinten dies und fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Schulzentrum.

Die drei unbekannten Täter verfolgten die beiden auf zwei schwarzen E-Scootern und holten sie auf dem Rosa-Posekardt-Weg in Höhe der Feuerwache an der Kristiansandstraße ein. Dort forderten sie die Herausgabe von Bargeld, Smartphones und Fahrrädern und drohten an, beide zu durchsuchen. Die Kinder wollten weiterfahren, doch die drei Jungen hielten den Neunjährigen auf und einer der Tatverdächtigen schlug ihm ins Gesicht. Anschließend flüchteten die drei Jungen auf den E-Scootern über den Rosa-Posekardt-Weg in Richtung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Die drei unbekannten Jungen sollen etwa zwölf bis 13 Jahre alt sein. Einer von ihnen soll schwarze, ein zweiter beigefarbene Kleidung getragen haben. Zwei dieser Jungen sollen jeweils eine schwarze Brusttasche getragen haben und ihr schwarzes Haar soll glatt zurück gegelt gewesen sein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Text: Milena Rethmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell