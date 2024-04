Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nackenheim - Zimmerbrand - Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Mainz (ots)

Nach einem Zimmerbrand in Nackenheim, hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen übernommen. Gegen 7:50 Uhr wird ein Brand in einer Wohnung in der Wormser Straße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Nackenheim, Rettungskräfte und Polizei gehen sofort in den Einsatz. Durch die Feuerwehr wird gegen 8:25 Uhr "Feuer aus" gemeldet. Durch das Einatmen von Rauchgasen erleidet ein Bewohner der Wohnung, ein 39-jähriger Mann, möglicherweise leichte Verletzungen und wird vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Zimmer ist nach ersten Einschätzungen derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell