Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240216 - 0186 Frankfurt - Gutleutviertel: Schwerer Raub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(th) Am späten Abend des 14. Februar 2024 kam es im Bereich der Baseler Straße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 24-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen sind flüchtig.

Gegen 23.00 Uhr lief der 24-jährige Mann die Baseler Straße entlang, als sich ihm eine unbekannte Frau näherte und sich bei ihm einharkte. Gemeinsam gingen sie ein paar Meter, bevor plötzlich ein Mann von hinten in seine Taschen griff. Der 24-Jährige wehrte sich dagegen, was den Mann dazu veranlasste, ihm Pfefferspray in das Gesicht zu sprühen. Der Geschädigte ging dadurch zu Boden. Der Unbekannte entwendete ihm ca. 1300 Euro Bargeld aus der Jackentasche, im Anschluss floh er gemeinsam mit der Frau in unbekannte Richtung.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden:

Täter:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, schwarze Haare (nach oben gegelt), Vollbart; trug ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Jeans.

Täterin:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 150 cm groß, schlank, blonde Haare zum Zopf gebunden; trug eine schwarze Bluse sowie eine pinke Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und / oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell