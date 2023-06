POL-MFR: (693) Frau in psychischem Ausnahmezustand verursacht kurzzeitige Sperrung des Frankenschnellwegs - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (13.06.2023) auf Mittwoch (14.06.2023) brachen Unbekannte in eine Tankstelle im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenmitteilungen. Gegen 02:30 Uhr gelangten der oder die Täter in den Innenraum der Tankstelle in der Rothenburger Straße und entwendeten dort Waren in bislang noch unbekanntem Wert. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verließen die ...

