Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Arztpraxis

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brach ein noch unbekannter Täter in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Besigheim ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelte er zunächst die Eingangstür des Gebäudes, in dem sich die Praxis befindet, auf. Anschließend begab er sich in das zweite Obergeschoss und verschaffte sich unter Anwendung von brachialer Gewalt Zutritt in die Praxisräume. Diese durchsuchte er und stahl Rezeptblöcke, ein EC-Kartenlesegerät, zwei Computer sowie eine braune Arzttasche, in der sich Notfallmedikamente befanden. Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 1.200 Euro, der entstandene Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Im Laufe des Tages wurden in der Bahnhofsunterführung in Besigheim mehrere der gestohlenen Rezepte aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

