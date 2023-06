POL-MFR: (691) Verkehrsunfall im Fürther Wiesengrund - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Samstag (10.06.2023) auf Sonntag (11.06.2023) kam es zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen im Nürnberger Innenstadtbereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr kam es an drei Örtlichkeiten in der ...

mehr