Polizei Münster

POL-MS: Kollision beim Überholvorgang auf der A42 - Pkw kollidiert mit Betonschrammwand - zwei leicht verletzte Personen

Münster, BAB 42, Richtungsfahrbahn Duisburg, KM 52,436, zwischen den Anschlussstellen Castrop-Rauxel-Bladenhorst und Herne-Börnig, Stadtgebiet Castrop-Rauxel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.7. - 14.7., 23:49 Uhr) befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Castrop-Rauxel mit ihrem grauen Ford Kuga die A42 in Fahrtrichtung Duisburg. Als sie in Höhe des Rastplatzes Lusebrink bei trockener Fahrbahn zum Überholen eines vorausfahrenden schwarzen VW Lupo den Fahrstreifen wechselte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der VW Lupo geriet ins Schleudern und stieß gegen die Betonschrammwand. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge blieben beschädigt auf den beiden Fahrstreifen der A42 stehen. Es entstand ein Splitterfeld, das sich auf einer Länge von 300m über die Fahrstreifen erstreckte. Der 35-jährige Fahrzeugführer des VW Lupo aus Recklinghausen, sowie seine ebenfalls aus Recklinghausen stammende 24-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte einem Krankenhaus in Castrop-Rauxel zugeführt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Duisburg der A42 für zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Rastplatz Lusebrink an der Unfallstelle vorbeigeführt.

