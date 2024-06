Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer angefahren - Unfallflucht

Meppen (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 15:30 Uhr auf der Herzog-Arenberg-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV's bog nach rechts in die Bahnhofstraße ein und übersah dabei einen 54-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch am Rad ein Schaden entstand. Der Fahrer des SUV's setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

