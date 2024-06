Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verkehrsunfall führt zu Angriff - Bundespolizei nimmt englischen Fan in Gewahrsam

Essen (ots)

Gestern Abend (13. Juni) wurde die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden vor dem Südausgang informiert. Der Sohn des Geschädigten störte die Rettungsmaßnahmen und griff die eingesetzten Beamten tätlich an.

Gegen 22:45 Uhr wurden Bundespolizisten am Hauptbahnhof Essen über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz neben dem Südausgang in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten einen Geschädigten fest, welcher bäuchlings auf dem Boden vor der Motorhaube eines Fahrzeuges lag und stark an einer Hand blutete. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten die Polizeibeamten Erste Hilfe. Währenddessen redete der Sohn des verletzten Engländers immer wieder auf seinen Vater ein und versuchte diesen so zunächst zu beruhigen. Bei dem Verunfallten handelte es sich um einen englischen Fan, welcher anlässlich der Europameisterschaft mit seiner Frau und seinem Sohn nach Deutschland gereist ist.

Während der medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte forderten die Uniformierten den 39-Jährigen auf, Platz für weitere Rettungsmaßnahmen zu machen. Dieser Anweisung kam der Engländer nicht nach und verhielt sich gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Um die Versorgung zu gewährleisten, wurde der Sohn durch die Beamten zur Seite geschoben, woraufhin dieser mit beiden Ellenbogen in Richtung der Polizeibeamten schlug. Anschließend wurde der Aggressor durch die Bundespolizisten zu Boden gebracht. Dabei biss er einem Polizisten in den Finger. Der Mann wurde mittels Handfesseln fixiert. Hierbei versuchte er sich mehrfach aus den Griffen der Einsatzkräfte zu lösen und erschwerte so die Fesselung erheblich. Der englische Fan wurde daraufhin in das Bundespolizeirevier Essen verbracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholgehalt von 1,5 Promille. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der 39-Jährige anschließend in das Gewahrsam der Polizei Essen verbracht.

Der gebissene Beamte verblieb weiterhin dienstfähig. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall wird durch die Polizei NRW übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell