Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährigen schwer verletzt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Gruppe Unbekannter hat am Dienstag (30.07.2024) in der Stephanspassage einen 26 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 26-Jährige war zusammen mit einem ebenfalls 26 Jahre alten Mann gegen 22.30 Uhr in der Stephanspassage in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs, als ihn Unbekannte angesprochen und mit Pfefferspray besprüht haben. Ein Mann aus der Gruppe schlug ihn mit einer Bierflasche, stahl ihm seine Umhängetasche und floh anschließend zusammen mit der Gruppe in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte kurze glatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell