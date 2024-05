Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Präventionsexperten der Polizei informieren über Gefahren im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am kommenden Samstag (25.05.2024) findet in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit der ACE-Mobilitätstag statt. Auch Präventionsexperten der Polizei nehmen an der Veranstaltung teil und informieren Interessierte über die Gefahren im Straßenverkehr und vor allem, wie sie diese vermeiden oder reduzieren können. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr ist anspruchsvoll und fordert alle Verkehrsteilnehmenden heraus.

Dies zeigen auch die Unfallzahlen. Im Jahr 2023 starben in der Vorder- und Südpfalz 33 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Weitere 478 wurden bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei hat zum Ziel die Zahl von schweren Verkehrsunfällen zu minimieren und deren Folgen zu reduzieren.

An unserem Stand können die Bürgerinnen und Bürger z.B. auch gefahrlos mit einer Rauschbrille ausprobieren, wie sich ihre Sicht im berauschten Zustand dramatisch verschlechtert.

