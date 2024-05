POL-PPRP: 36-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am Montagabend, 20.05.2024, gegen 20 Uhr, gemeldet, dass zwei Jugendliche in der Pommernstraße gerade einen Roller klauen würden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren die Jugendlichen sowie der Roller bereits weg. Das Fahrzeug konnte in der Lausitzer Straße ausfindig gemacht werden. Eine Abfrage ergab, dass es bereits am 17.05.2024 als ...

