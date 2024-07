Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf mehrere Tausend Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Telefontrickbetrüger haben am Dienstagabend (30.07.2024) im Stadtteil Bad Cannstatt bei einer Seniorin durch einen Schockanruf Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief gegen 18.25 Uhr bei einer 90 Jahre alten Frau an und gab sich als ihr Sohn aus. Er gab vor, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte bei dem schwangere Frau verletzt wurde und nun Geld bezahlt werden muss, um eine Haftstrafe abzuwenden. Gegen 19.25 Uhr übergab die Frau an der Antwerpener Straße mehrere tausend Euro Bargeld an einen unbekannten Mann. Der Abholer war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, korpulent und trug bläuliche Kleidung. Er hatte kurze Haare und ein gepflegtes Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

