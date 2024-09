POL-AUR: Südbrookmerland - Vorfahrt missachtet/Aurich - Unfall mit leichtverletzten Personen/Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht/Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Vorfahrt missachtet

In Südbrookmerland hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Ein 20-jähriger VW-Fahrer bog gegen 7 Uhr vom Ritzweg nach links auf die Auricher Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Opel-Fahrer, der in Richtung Georgsheil unterwegs war. Es kam zum Unfall. Eine 19-jährige Beifahrerin im Opel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Unfall mit leichtverletzten Personen

In Aurich ereignete sich am Donnerstag ein Unfall. Eine 72-jährige Volvo-Fahrerin fuhr gegen 13.40 Uhr auf der Kirchdorfer Straße in Richtung Kirchdorf. Als sie in die Kreuzstraße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 27-jährigen VW-Fahrer. Ein Unfall ließ sich nicht mehr vermeiden. Der VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Auch um 15.35 Uhr ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein Zusammenstoß. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer missachtete ebenfalls beim Abbiegen in die Kreuzstraße die Vorfahrt und stieß mit einer 44-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei Aurich sucht nach einem Unfall am Donnerstag Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen schob ein 66-jähriger Mann sein Fahrrad auf dem Radweg der Kirchdorfer Straße in Richtung Ihlowerfehn. Ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer touchierte den Mann, während dieser an ihm vorbeifuhr. Der 66-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 20 Uhr und 20.40 Uhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag auf dem Hoheberger Weg in Aurich ereignet. Gegen 11.10 Uhr fuhr eine 73-jährige Renault-Fahrerin auf dem Hammerkeweg und wollte nach rechts auf den Hoheberger Weg abbiegen. Sie übersah hierbei eine 82-jährige Fahrradfahrerin, die dort an der Ampel die Straße überquerte und erfasste sie. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Es waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die verletzte Radfahrerin kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls mit einem Rettungswagen abtransportiert. Die Straße war während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen vorübergehend vollgesperrt. Negativ fielen der Polizei in dem Zusammenhang diverse Verkehrsteilnehmer auf, die sich nicht an die Absperrungen hielten und teilweise sogar auf den Gehweg ausweichen wollten. Gegen einen Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

