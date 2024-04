POL-EU: alkoholisiert verunfallt

Mechernich (ots) - Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte am Freitagabend (26.04.2024) gegen 18.00 Uhr in einem Supermarkt in Mechernich eine 56-jährige Frau, die offensichtlich mehrere Gegenstände in ihrer Kleidung verbarg und den Kassenbereich passieren wollte. Nach Ansprache wollte die Ladendiebin flüchten, konnte jedoch von der engagierten Mitarbeiterin festgehalten werden. Diese wehrte sich jedoch durch ...

mehr