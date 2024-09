Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Kriminalitätsgeschehen

Am Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Großefehn einzubrechen. Der Unbekannte war gegen 18.25 Uhr dabei, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Kanalstraße Süd zu verschaffen, als er durch den Hausbewohner gestört wurde. Der 39-jährige Bewohner konnte den Unbekannten in die Flucht schlagen. Der Täter lief dann auf dem Mittelweg in Richtung Spetzerfehn davon. Er wird wie folgt beschrieben:

- Ungefähr 30 Jahre alt - Schwarze Haare - Braune Augen - Kinnbart - Blaue Jeansjacke - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe

Zeugen, die den Täter haben flüchten sehen oder Personen kennen, auf die die Beschreibung passen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

