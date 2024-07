Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Eigentümer von gestohlenen Gegenstände gesucht (Bericht vom 12.06.2024

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Speyer (ots)

Am 12.06.2024 berichteten wir über zwei Männer, 25 und 33 Jahre alt, welche am 11.06.2024 u.a. im Lindenweg und Ahornweg Wohnhäuser betraten und dort, sowie aus mehreren geparkten PKW, diverse Gegenstände entwendeten.

Für einige dieser Gegenstände sucht die Polizei Speyer weiterhin nach den rechtmäßigen Eigentümern. Unter den Gegenständen befinden sich u.a. eine Brille, ein paar Wireless In-Ear Kopfhörer, ein Feuerzeug, ein Schlüsselbund mit kleinem Taschenmesseranhänger, ein Lavendel-Duftsäckchen und zwei Messer. Personen, welche Gegenstände auf den Fotos wiedererkennen, können sich telefonisch unter 06232 - 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Speyer wenden. Die Gegenstände können unter Erbringung eines Eigentumsnachweises und vorheriger Absprache an berechtigte Personen ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell