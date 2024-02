Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Freitagmittag, den 09.02.2024, zwischen 13.10 Uhr und 14.00 Uhr kam es in der Carl-Siegert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 150,00 EUR. Bislang liegen keine Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.: 05571-8006-0) in Verbindung zu setzen.

