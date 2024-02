POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Audi A4 im vorderen Bereich beschädigt

Geldern (ots) - Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 10:00 Uhr am Boeckelter Weg in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Geldern befuhr den Boeckelter Weg in Fahrtrichtung Edith-Stein-Straße mit einem roten Renault Kangoo und beschädigte dabei ein abgestelltes Fahrzeug am ...

