Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Gaststätte

Unbekannter Täter entwendet Bargeld

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (19. Februar 2024) kam es gegen 02:20 Uhr an der Örtlichkeit "Am Löwentor" in Emmerich, zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte und entwendete dort einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter kann aufgrund von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schmale Statur - ca. 175 bis 185 cm groß - dunkler Bart - Brille - Arbeitshose (unterhalb der Wade reflektierend)

Die Kriminalpolizei Emmerich hat die Ermittlungen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

