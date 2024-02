Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall: Verursacher meldet sich bei der Polizei

Halter des geschädigten Fahrzeugs gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (16. Februar 2024) kam es gegen 10:00 Uhr am Boeckelter Weg in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Geldern befuhr den Boeckelter Weg in Fahrtrichtung Edith-Stein-Straße mit einem roten Renault Kangoo und beschädigte dabei ein abgestelltes Fahrzeug am linken Außenspiegel. Der Mann aus Geldern, dessen Fahrezug am rechten Außenspiegel beschädigt wurde, meldete den Unfall der Polizei, welche nun nach der Halterin oder dem Halter des beschädigten Fahrzeugs sucht. Zum beschädigten Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell