Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Samstag/ Sonntag, 07./08.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Diebstahl eines E-Scooter

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr, wurde in der Emder Straße 5, Kino Parkplatz, ein abgestellter E-Scooter durch bislang unbekannten Täter entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich ( 04941/606215 ) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich- Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Am Sonntag, um 03.10 Uhr, treffen die eingesetzten Streifenbeamten in der von-Jhering-Straße, Aurich, einen 37 Jahre alten Mann aus Aurich fahrend auf seinem E-Scooter an. Laut Zeugenangaben sei er vorher bereits mehrfach mit seinem E-Scooter gestürzt. Bei der anschließenden Kontrolle wird eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Alkotest ist nicht möglich. Abschließend wird die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Wiesmoor- Unfallzeugen gesucht

Am Samstag, in der Zeit von 11.00 Uhr- 12.00 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Pkw, Ford, auf dem Parkplatz, Hauptstraße 131, 26639 Wiesmoor, ab. In dieser Zeit wurde der Pkw von bislang unbekanntem Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter 04944/914050 bei der Polizei Wiesmoor zu melden.

Wiesmoor- Betrunkener stürzt mit dem Fahrrad und verletzt sich leicht

Am Samstag, um 16.55 Uhr, stellen die eingesetzten Beamten im Rahmen der Streife auf der Straße Neuer Weg, Wiesmoor, eine männliche Person liegend neben seinem Fahrrad fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass sich der 27 Jahre alte Mann aus Wiesmoor leicht am Knie verletzt hat. Weiterhin steht er deutlich unter Alkoholeinfluss, AAK 2,29 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Alleestraße in Norden zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 53-jährigen Mannes. Nach einer unklaren Verkehrssituation kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem Opfer und dem unbekannten Beschuldigten. Dieser schubste daraufhin das Opfer, welches zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Polizeibeamte beleidigt

Am Samstagabend befanden sich zwei Polizeibeamte des PK Nordens zu einer Sachverhaltsaufnahme in der Rheinstraße in Norden. Dort war es zuvor zu einer Körperverletzung gekommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden sie im Gespräch von dem 69-jährigen Verursacher beleidigt. Der Mann wird sich nun über die Körperverletzung hinaus in einem weiteren Strafverfahren wegen Beleidigung verantworten müssen.

Krummhörn - Körperverletzung

Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Krummhörn kam es am Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung zwischen einem 16-jährigen Emder und einem 26-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Nach einer Rangelei zwischen mehreren Personen schlug der 16-jährige das Opfer. Dieses wurde dadurch leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Taxifahrer unter Drogeneinfluss Am Samstagvormittag, wurde durch Beamte des PK Nordens in der Norder Innenstadt der Fahrzeugführer eines Mietwagens kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 34-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt und die Beförderung von Personen untersagt.

Norden - Berauscht gefahren

Am Samstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Norder mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Krummhörn - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Sonntag wurde in der Krummhörn eine 26-jährige aus der Krummhörn mit ihrem Pkw kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevante Ereignisse-

