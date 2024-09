Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 06./07.09.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunkener stürzt mit Fahrrad und leistet Widerstand

Am Freitagabend meldeten Zeugen gegen 21:30 Uhr, dass sie an der Neuen Straße einen Mann aus einem Graben gezogen hätten, der mit seinem Fahrrad dort hineingestürzt war. Die eintreffende Polizei wollte schließlich bei dem 39-jährigen Auricher die Personalien feststellen, wogegen dieser sich körperlich zur Wehr setzte und Widerstand leistete. Ihm mussten daher Handfesseln angelegt werden. Bei einem späteren Alkoholtest wurde ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Anschließend verbrachte er den Rest der Nacht im Gewahrsam.

Südbrookmerland - Unfallzeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, 04.09., wurde gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule Moordorf, an der Ringstraße, ein VW Golf auf einem dortigen Parkplatz an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) melden.

Aurich - Ebenfalls Unfallzeugen gesucht

Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schafdrift/Moorweg zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Pkw befuhr hierbei den Moorweg in Richtung Egels und bog an der Kreuzung zum Schafdrift nach rechts in diesen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radfahrer, einem 16-Jährigen aus Aurich, der in Richtung Egelser Wald unterwegs war. Es kam zu einer Berührung des Pkw-Seitenspiegels mit dem Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer bremste kurz, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um eine dunkle Limousine, vermutlich Mercedes, mit einem 20-25-jährigen Fahrer gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Pkw werden von der Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegengenommen.

Aurich - Führerscheine nach verbotenem Autorennen weg

Am Samstagmorgen lieferten sich zwei Autofahrer gegen 01:20 Uhr auf der Leerer Landstraße in Aurich ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Sie erzielten dabei im Stadtgebiet Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Eine Zivilstreife der Polizei nahm das Rennen selbst wahr und eilte den Fahrzeugen nach. Der vorausfahrende Golf eines 18-Jährigen aus der Gemeinde Großefehn war auf der B 72 zeitweise mit über 200 km/h in Richtung Leer unterwegs, überholte dabei trotz durchgezogener Linie und bog schließlich bei Rotlicht nach links in Richtung Holtrop ab. Die Polizeistreife konnte ihn hier schließlich zum Anhalten bringen. Eine weitere Polizeistreife stoppte derweil den zweiten Teilnehmer des Rennens, einen ebenfalls 18-Jährigen aus Großefehn. Gegen beide Fahrzeugführer wurden nun Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet, zudem wurden ihre Führerscheine eingezogen.

Südbrookmerland - Angetrunken mit dem Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, auf der Emder Straße einen 56-jährigen Autofahrer aus Emden, der wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Die Beamten stellten fest, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte, denn ein Alkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille. Zu einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest war der Mann nicht in der Lage, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss gefahren

Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde durch Beamte des PK Nordens auf der Landstraße in Lütetsburg der Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der 19-jährige aus Dornum unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, wurde durch Beamten des PK Nordens in der Innenstadt von Norden ein Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 39- jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norddeich - Verkehrsunfall

Abend Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger mit seinem E-Scooter den Deichradweg in Norddeich. Dabei kam er von der dortigen Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

