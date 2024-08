POL-DN: Unfallflucht auf der L12: Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - In Lendersdorf brachen unbekannte Täter von Sonntag (04.08.2024) auf Montag in eine Lagerhalle ein und entwendeten unter anderem Werkzeug. Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 06:50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle in der Hüttenstraße. Hier entwendeten sie Werkzeug und Fahrräder und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem ...

mehr