Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Rauüberfall in den frühen Morgenstunden - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.08.2024) suchte ein 37-jähriger Mann aus Düren die Polizeiwache Düren auf und berichtete von einem versuchten Raubüberfall, dem er kurz zuvor ausgesetzt war.

Der Geschädigte gab an, dass er um 04:05 Uhr an der Ecke Goethestraße / Holzstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde. Eine der Personen beleidigte ihn plötzlich und schlug ihm ins Gesicht. Der zweite Täter versuchte dem Geschädigten sein T-Shirt über den Kopf zu ziehen, was zu einem Handgemenge führte, bei dem der Dürener und der zweite Angreifer zu Boden gingen.

Während des Kampfes trat der erste Täter dem 37-Jährigen gegen den Kopf und griff in dessen Hosentasche. Der Geschädigte konnte jedoch sofort wieder aufstehen und verhinderte dadurch den Diebstahl. In der Folge zog der erste Täter ein Messer und schwang es mehrfach in Richtung des Geschädigten, wodurch diese oberflächlichen Verletzungen am Bauch erlitt.

Die beiden Täter flüchteten anschließend, vermutlich aufgrund der vehementen Gegenwehr des Geschädigten, ohne Beute über die Goethestraße in Richtung August-Klotz-Straße.

Der Geschädigte kann die beiden Angreifer wie folgt beschreiben:

Person 1:

- männlich - Alter: 17 - 20 Jahre alt - Körpergröße: 170 cm - 180 cm - dunkelhaarig - schwarzes T-Shirt - schwarze kurze Hose

Person 2:

- männlich - Alter: 17 - 20 Jahre alt - Körpergröße: 170 cm - 180 cm - dunkelhaarig - schwarzes T-Shirt - schwarze Jogginghose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell