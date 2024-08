POL-DN: Vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht

Düren (ots) - An der Lagerstraße wurde ein Mann am Donnerstagnachmittag (01.08.2024) von einem plötzlich losfahrenden Auto mitgeschleift, als er noch etwas vom Rücksitz nehmen wollte. Die Fahrerin des Wagens flüchtete zunächst, kehrte dann aber zur Unfallstelle zurück. Die beiden Unfallbeteiligten, ein 30-Jähriger aus Belgien und eine 23-Jährige aus Düren, saßen zunächst gemeinsam im Auto. Am Bahnhof ließ die ...

