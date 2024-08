POL-DN: Mann nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Jülich (ots) - Am Donnerstag stellte ein Autoverkäufer aus Jülich fest, dass zwischen Mittwochabend (31.07.2024) und Donnerstagmorgen (01.08.2024) in die Büroräume seines Gebrauchtwagenhandels in der Helmholtzstraße eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:45 Uhr am Mittwoch und 10:00 Uhr am Donnerstag gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Der oder die Diebe entwendeten ...

