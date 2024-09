Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Tödlicher Verkehrsunfall

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagmorgen in der Gemeinde Ihlow tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie gegen 4.40 Uhr mit ihrem VW auf der L1 von Ochtelbur kommend in Richtung Westerende-Holzloog und wollte einen Mercedes-Fahrer überholen. Die 29-Jährige übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden 37-jährigen VW-Fahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Ein Renault hinter dem 37-Jährigen und der Mercedes in Fahrtrichtung Westerende kollidierten ebenfalls mit den Unfallwagen.

Die 29-jährige VW-Fahrerin aus Aurich wurde tödlich verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige VW-Fahrer aus Aurich wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der 32-jährige Mercedes-Fahrer und die 26-jährige Renault-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L1 bis etwa 11.40 Uhr vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell