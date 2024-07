POL-COE: Billerbeck, Annettestraße/ Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Coesfeld (ots) - Betrüger riefen am Freitag (19.07.24) mit Schockanrufen in Nottuln an. In einem Fall erbeuteten sie Geld, in einem weiteren verhinderte ein aufmerksamer Taxifahrer die Tat. Gegen 16 Uhr meldeten sich die Täter bei einer Frau an der Kolpingstraße. Diese gab vor, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie solle eine Kaution zahlen, damit diese nicht in ein Gefängnis müsse. Die ...

