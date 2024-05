Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Berkelbogen/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Berkelbogen haben Unbekannte zwei Autos eines Eigentümers beschädigt. An einem schwarzen Volvo XC60 zerstachen die Täter beide linken Reifen und zerkratzten den Lack auf der rechten Fahrzeugseite. An einem Ford Transit zerstachen die Unbekannten die beiden rechten Reifen sowie den hinteren linken Reifen. Beim Volvo liegt die Tatzeit zwischen 18 Uhr am Dienstag (28.05.24) und 18 Uhr am Mittwoch (29.05.24), beim Transit liegt diese zwischen 16 Uhr am Mittwoch (29.05.24) und 11 Uhr am Donnerstag (30.05.24). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

