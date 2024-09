Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Osteel - Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Vor einem Restaurant an der Norddeicher Straße in Norden kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Skoda Fabia auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 208. Der Verursacher fuhr weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montag in bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen eine 42-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Enzianstraße und bog nach rechts in die Christrosenstraße ein. Hinter ihr soll ein weißer BMW gefahren sein, der sie auf der Christrosenstraße dann überholte und leicht touchierte. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW setzte die Fahrt in Richtung Amselstraße fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Osteel - Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis

Einen 44-jährigen Transporterfahrer hat die Polizei am Montag in Osteel auf der Brookmerlander Straße angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell