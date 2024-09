Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben am Dienstag in Aurich einen E-Scooter gestohlen. Entwendet wurde ein Segway-Ninebot, der in der Straße Am Pferdemarkt vor einem Supermarkt stand. Die Tatzeit ist zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Popenser Straße in Aurich ist am Dienstag ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 18.55 Uhr fuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer von der Leerer Landstraße auf die Popenser Straße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Restaurants abbiegen. Hierbei übersah er auf dem Radweg offenbar einen 71-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Norden - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Norden kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr. Ein 81 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr gegen 8.40 Uhr in den Verkehrskreisel in Höhe des Teemuseums und wollte ihn in Richtung Burggraben verlassen. Beim Ausfahren übersah er eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin, die von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell