POL-WAF: Oelde. Beim Rangieren gegen Radlerin

Warendorf (ots) - Zwei Autos sind am Freitag (12.07.2024, 12.55 Uhr) in Warendorf zusammengestoßen, eine 52-jährige Frau ist dabei leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger Mann aus Warendorf fuhr in seinem Pkw auf der Von-Ketteler-Straße Richtung Blumenstraße. Als er nach links abbog, stieß er mit der 52-jährigen Warendorferin in ihrem Auto zusammen. Diese fuhr in entgegengesetzter Richtung auf der ...

