POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots) - Am Freitag, 12.7.2024, 6.50 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 55 im Bereich Stromberg lebensgefährlich verletzt. Die 50-jährige Strombergerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Cöllentrup in Richtung K 14. Ebenso ein 24-jähriger Autofahrer. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, in Folge dessen die ...

