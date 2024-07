Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.7.2024, 6.50 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 55 im Bereich Stromberg lebensgefährlich verletzt. Die 50-jährige Strombergerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Cöllentrup in Richtung K 14. Ebenso ein 24-jähriger Autofahrer. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, in Folge dessen die Strombergerin verletzt wurde. Der Wadersloher geriet mit seinem Pkw in den angrenzenden Graben und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen. Das Fahrrad, das Auto und das Handy des 24-Jährigen wurden sichergestellt. Die Straße Cöllentrup war für vier Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

