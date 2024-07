POL-WAF: Oelde. Zeuge verhindert Diebstahl von Pedelec

Warendorf (ots) - Ein brauner Opel Corsa ist am Mittwoch (10.07.2024) in Warendorf angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 08.15 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kreishauses und wurde hinten angefahren. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

