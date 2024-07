POL-WAF: Warendorf. Brand in der Bauernschaft Vohren

Warendorf (ots) - Ein Zeuge hat am Donnerstag (11.07.2024, 21.55 Uhr) den Diebstahl eines Pedelecs in Oelde verhindert. Der 29-jährige Oelder beobachtete, wie zwei Männer ein Fahrrad in Bahnhofsnähe trugen. Weil ihm die Situation merkwürdig vorkam, sprach er die beiden an. Die Unbekannten ließen das Pedelec umgehend fallen und flüchteten Richtung Warendorfer Straße. Sie werden folgendermaßen beschrieben: 1. Circa ...

