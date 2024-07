POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist eine Autofahrerin am Samstag (13.07.2024, 15.00 Uhr) in Ahlen leicht verletzt worden. Die 45-jährige Ahlenerin war auf der Klosterstraße stadtauswärts unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 91-jähriger Ahlener in seinem Auto. Als er nach links in die Straße Freiheit abbog, fuhr er auf das vorausfahrende Auto auf. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die 45-Jährige leicht ...

