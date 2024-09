POL-AUR: Aurich - Exhibitionistische Handlung

Landkreis Aurich (ots) - Norden - Jugendlicher geschlagen Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in Norden ereignet hat. Vor dem Eingang auf der Nordseite eines Supermarkts in der Straße Am Markt sprachen gegen 21.15 Uhr zwei unbekannte Männer einen Jugendlichen an und schlugen ihm ins Gesicht. Die Männer flüchteten. Einer der Täter wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt und kräftig, mit einem ...

mehr