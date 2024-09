Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Hage - Unbekannte schlug zu

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag in Hage ereignet hat. Gegen 8.20 Uhr betrat eine 75 Jahre alte Frau eine Bankfiliale an der Hauptstraße. In dem Vorraum hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine bislang unbekannte Frau auf und schlug der Seniorin beim Hinausgehen unvermittelt gegen den Oberkörper. Kurz darauf griff die Unbekannte vor der Filiale noch eine weitere Frau an und flüchtete dann in Richtung einer Pflegeeinrichtung. Die mutmaßliche Täterin wird beschrieben als etwa 40 bis 50 Jahre alt, dunkelblond und schlank mit einem grünen Oberteil bekleidet und einer dunklen Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise. Insbesondere das zweite mutmaßliche Opfer - die Frau hatte dunkelblondes, kinnlanges Haar und war Mitte bis Ende 30 - wird gebeten, sich unter 04931 973980 zu melden.

Ihlow - Altreifen in der Natur entsorgt

Unbekannte haben in Ihlow mehrere Altreifen in der Natur entsorgt. Am Montag gegen 23 Uhr wurden entlang der Straße Tjüchweg bis zur Schirumer Straße rund 30 Reifen auf dem Grünstreifen zurückgelassen. Die Verursacher sollen einen weißen Bulli gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04929 917850.

Aurich - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstag in Aurich. Unbekannte zerstörten im Hammerkeweg die äußere Schicht einer mehrfachverglasten Fensterscheibe. Vermutlich wurden Flaschen gegen das Glas geworfen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mitternacht bis 18.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

